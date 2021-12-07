▲ 【證監會季報】證監會上季盈餘按年跌25%至1.5億元 投資損失拖低表現

證監會公布第三季季報，受惠季內港股日均成交按年增7%至1700億元，徵費收入增長12.5%至6.2億元，即使季內開支按年減12%至4.63億元，但投資表現由盈轉虧，令證監會季度盈餘按年跌25%至1.55億元。

證監會表示，上季投資列帳錄得虧損5358萬元，遠遜去年同期投資收入1.27億元。截至9月底，證監會以公平價值入帳的匯集基金資產約9.58億元、債務證券資產約4.24億元，另有以成本或已攤銷成本入帳的債務證券資產31.7億元。

證監會在預留31億元作日後可能購置辦公室物業之用後，儲備為48億元。證監會上季末員工人數按年少31人至901名。

審批和監管行動數據方面，證監會上季審閱78宗新上市申請，包括3宗來自採用不同投票權架構的公司及15宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請，另外認可31隻單位信託及互惠基金、4家強積金匯集投資基金及73項非上市結構性投資產品，並為12家新的開放式基金型公司註冊，令以該架構註冊的基金數目增至27家。

總結財年上半年，證監會因應股價及成交量的異動，半年提出5052項索取交易及帳戶紀錄的要求，按年增5.6%；因應欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件，就倍增至32宗。

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