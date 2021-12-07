  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【證監會季報】證監會上季盈餘按年跌25%至1.5億元　投資損失拖低表現

股市 18:07 2021/12/07

分享：

【證監會季報】證監會上季盈餘按年跌25%至1.5億元　投資損失拖低表現

證監會公布第三季季報，受惠季內港股日均成交按年增7%至1700億元，徵費收入增長12.5%至6.2億元，即使季內開支按年減12%至4.63億元，但投資表現由盈轉虧，令證監會季度盈餘按年跌25%至1.55億元。

證監會表示，上季投資列帳錄得虧損5358萬元，遠遜去年同期投資收入1.27億元。截至9月底，證監會以公平價值入帳的匯集基金資產約9.58億元、債務證券資產約4.24億元，另有以成本或已攤銷成本入帳的債務證券資產31.7億元。

證監會在預留31億元作日後可能購置辦公室物業之用後，儲備為48億元。證監會上季末員工人數按年少31人至901名。

審批和監管行動數據方面，證監會上季審閱78宗新上市申請，包括3宗來自採用不同投票權架構的公司及15宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請，另外認可31隻單位信託及互惠基金、4家強積金匯集投資基金及73項非上市結構性投資產品，並為12家新的開放式基金型公司註冊，令以該架構註冊的基金數目增至27家。

總結財年上半年，證監會因應股價及成交量的異動，半年提出5052項索取交易及帳戶紀錄的要求，按年增5.6%；因應欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件，就倍增至32宗。

相關文章：

【證監會人事】證監法規執行部執董魏建新明年5月約滿離任　任內曾重罰IPO保薦人、聯手查微信女股

【互聯互通】證監會梁仲賢：未來互聯互通會豐富人民幣計價產品

【內房危機】證監會：內房債務無對中介人帶來系統性風險　恒大債券9成由專業投資者持有

金融監管機構 證監會

上一篇文章

【華融危機】華融擬啟動兩附屬股權轉讓　繼續停牌

下一篇文章

【新股IPO】阿里系下沉市場零售平台匯通達傳本周闖關　集資規模或縮少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NVDA】Nvidia黃仁勳上周三減持44萬股、套現1.4億美元　同日以折讓99%行使購股權
【NVDA】Nvidia黃仁勳上周三減持44萬股、套現1.4億美元　同日以折讓99%行使購股權
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升301點　納指期貨升1.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升301點　納指期貨升1.6%（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【港股市況】恒生指數升634點挑戰二萬四、科指升4%　阿里巴巴報復式反彈12%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升634點挑戰二萬四、科指升4%　阿里巴巴報復式反彈12%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款