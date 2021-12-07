【AAPL破頂】華爾街知名投行：蘋果高估值不影響吸引力　目標價191美元

蘋果（美：AAPL）周二早段高見170.78美元，升逾3%，再創新高。華爾街知名投行KeyBanc的分析師Brandon Nispel發表研報表示，雖然蘋果估值較高，但與其他大型科技股相比，該股仍然值得買入，首予「增持」評級，目標價191美元，並列出兩大原因。

蘋果據報加快研發無人駕駛電動車，【下一頁】

一是iPhone銷量尚未見頂，Nispel指，5G升級周期可能會在短期內將蘋果股價推上新高。但由於蘋果擴大了産品種類，因此沒有過度依賴iPhone。該行預計到2022財年首季末，iPhone活躍安裝基數將達到10.9億台，蘋果設備活躍安裝基數將達到18億台。

對我們來說，蘋果關鍵在于其用戶基礎。該公司擁有全球最大的用戶群之一，龐大且不斷增長的用戶基礎以及新産品和服務爲公司的增長提供了堅實的基礎。

第二是蘋果的服務業務，Nispel預計，蘋果服務業務的增速將比用戶增長快好幾倍，並會提高毛利率。Nispel又指，雖然蘋果未來會繼續投資，但未來3年，蘋果或將通過約3000億美元進行派息和股票回購，把超過100%的自由現金流分配給股東，爲股東提供有吸引力的回報。

從估值看，該行認爲，雖然蘋果估值高企，但考慮到其優秀的資本回報率（ROIC），認爲該股相對於其他大型股而言更具吸引力。與同業相比，蘋果較低的增長潛力將被較高的ROIC抵消，並證明其估值高於同業平均水平是合理的。

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