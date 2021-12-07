▲ 羚邦目標全年收入有雙位數增長 《我的英雄學院》第三套劇場版香港票房已破300萬

人氣動畫《我的英雄學院》第三套劇場版《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》已在香港上映，羚邦 （02230） 高級副總裁李逸屏表示，在香港的票房已突破300萬元，符合預期，而在台灣的票房更超預期，公司為電影推出不同特典亦加了吸引力，透露電影未來會在各大串流平台上綫。

羚邦將進軍NFT市場，下季首推小王子NFT，《鱷魚君最後的100天》票房已達7位數，看【下一頁】

目前羚邦已與逾100個串流平台合作，Disney+亦是其中之一，非執行董事黃幸怡表示，IP若是個別平台的獨家內容，出價固然會較高，但公司目標是將生意擴大，延長IP的生命周期，故傾向採用平台非獨家方法，電影會在多個平台上綫。

羚邦上半財年績優，收入增24%至1.85億元，其中品牌授權業務收入勁升82%，佔比升至31%。黃幸怡表示，希望未來媒體內容發行及品牌授權的收入佔比可更平均，又認為公司目標今財年收入有雙位數增長，不單是來自品牌授權業務的增長，其與媒體內容發行的關係為相輔相成。

羚邦此前授權網易 （09999） 推出「光．遇」小王子數碼遊戲。公司透露，希望與遊戲商的合作可以翻倍至4個，明年再多兩個品牌授權至遊戲。

羚邦表示，未來會在四方面加強業務的深度及廣度，包括擴展自身內容發行及網購平台、擴大數字遊戲及NFT的授權開發、尋求機會在亞洲發展集團品牌「trendy toys」，及尋求與奢侈品牌的區域及全球合作機會。

記者：袁諾曦

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