【內房股】 憧憬人行降準及「房住不炒」不再 內房股集體走高 融創急升近17%

近日召開的中共中央政治局會議未提「房住不炒」，並強調要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環，市場憧憬中央政府可能放鬆房地產調控。加上人行昨晚（6日）宣布降準，憧憬銀行放水有助財政困難的內房企業渡過難關。

大行予融創中國投資評級及目標價﹕

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上述消息刺激內房股今日（7日）普遍造好，其中融創中國（01918）表現最好，一度升17.1%，高見15.58元，收市報15.54元，仍升16.8%，成交額18.6億元。中國奧園（03883）升12.8%；合景泰富（01813）升10.3%；綠景中國（00095）、旭輝控股（00884）、寶龍地產（01238）均升逾8%。

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記者：郭秀慧