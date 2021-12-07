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美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%

股樓投資 17:56 2021/12/07

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官方樓市於今年8月破頂，但其後由升轉跌，加上美國加息在即，或多或少影響準買家的置業信心。不過，萊坊董事及大中華研究及諮詢部主管王兆麒認為，雖然樓價在八月破頂後略為放緩，但仍在歷史高位徘徊，預計明年一般住宅樓價微升3%。他解釋說，香港在未來12個月依然維持低息環境，鼓勵更多買家上車或入市，但部分二手購買力將轉投一手市場。 

他續說，考慮到香港豪宅市場購買力有部分來自內地，如果稍後通關會對豪宅市場幫助更大，預計明年豪宅樓價可升3%至5%。談到分區樓價表現，他說，「北部都會區」概念主要增加長遠房屋供應，而短期內會刺激新界西北樓價上升。 

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內地樓市方面，王兆麒認為，未來12個月主要受三因素影響，包括經濟下行風險增加、中央政府對各城市的住宅調控力度、債務問題。他預計，中央未來或有限度放寬房地產調控，而且債務問題或難出現系統性危機，預計明年國內一綫城市樓價可能錄得2%至3%升幅，其中大灣區住宅樓價受政策帶動，料升3%至5%，跑贏其他地區。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 香港 大灣區 豪宅 萊坊
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