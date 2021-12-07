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渣打傳或成功競購 花旗馬來西亞消費金融業務

股樓投資 19:01 2021/12/07

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美國大型銀行花旗(美：C)近期部署出售13個地區的消費金融業務。外電報道指，花旗已在亞洲多個市場選定優先買家。當中本港上市的渣打集團(02888)，有望成為花旗馬來西亞消費金融業務的優先買家。渣打周二收報45.4元，上升1.4%。

大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股   詳情請看【下一頁

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其他地區方面，花旗的內地消費金融資產或由台灣富邦金控接手，作價介乎1至2億美元。花旗泰國消費金融業務或由大城銀行（Bank of Ayudhya）接手；在印尼市場，花旗選定新加坡大華銀行為優先競標買家；至於印度和台灣的消費金融業務，則可能需要花更久的時間才能落實買家。花旗今年4月宣布南韓、澳洲、巴林、中國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國和越南等市場的消費金融業務，至今僅達成澳洲業務出售予澳洲國民銀行的交易，南韓業務則已宣布關閉。

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撰文 : 李尚毅

渣打集團（02888） 港股

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