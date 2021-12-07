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【電動車】Elon Musk批拜登「重建美好未來」法案　Cybertruck料2023年量產

股樓投資 18:45 2021/12/07

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Tesla（TSLA） CEO馬斯克（Elon Musk）表示周一出席華爾街日報會議上批總統拜登（Joe Biden）「重建美好未來」(Build Back Better)會增加美國赤字，應該被取消。另外，他又提到，首款電動皮卡車Cybertruck料在2023年實現量產。

【美股焦點】特朗普概念股DWAC　遭監管機構調查　【下一頁

Elon Musk指該法案「不通過可能會更好」，因為它會增加該國的赤字。雖然法案當中包括對電動車的補貼，但Elon Musk表示他支持取消所有政府補貼，石油和天然氣行業的補貼亦應取消。他表示，政府的角色應該是裁判，而不是球場上的球員，認為政府應該「讓開」，不要阻礙進步。

Elon Musk又在上表示Tesla的電動皮卡車Cyber​​truck應該會在2023年實現量產，稱這可能是該公司「有史以來最好的產品」。

【延伸閱讀】大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

美股 電動車 拜登 補貼 馬斯克 Tesla

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