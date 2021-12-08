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WhatsApp增24小時後訊息消失功能 反惹更多疑慮？

環球社會熱點 08:05 2021/12/08

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通訊軟件WhatsApp公司一直強調聽取用戶意見，不時更新程式功能。WhatsApp公司周一（6日）宣布，新增選擇讓信息24小時後消失功能。WhatsApp母公司Meta（前稱Facebook）創辦人朱克伯格表示，並非所有信息需永遠存在。惟有慈善機構憂慮，新功能或令虐兒個案更難發現。

Facebook死機當日 Telegram急增7000萬新用戶 【下一頁】

WhatsApp去年在程式中新增「自動刪除信息」功能，周一宣布再增「24小時」及「90天」2個選項。用戶亦可在「設置」選項中，選擇私隱和預設訊息計時器，設定自動刪除信息，同時不會影響現時信息。

WhatsApp表示，用戶可自行決定訊息存在時間，得知訊息不會被永遠記錄存在，可令對話內容更為真誠，而知道彼此現實和網上聯絡都能保持一致時，面對面的交流將更有魅力。

朱克伯格（Mark Zuckerberg）在其個人Facebook帖文中表示，並非所有信息需永遠存在。

WhatsApp暫緩強推新條款 撤回限制功能懲罰 【下一頁】

然而，英國防止虐待兒童會（NSPCC）批評，WhatsApp的決定未有經過深思熟慮（poorly thought out）。兒童安全網絡政策負責人伯羅斯（Andy Burrows）表示，罪犯為降低被發現機會，會在Instagram等開放式平台誘騙兒童，然後再將對話轉至WhatsApp後才開始虐待行為。

伯羅斯指出，WhatsApp是次新功將令罪犯能迅速刪除虐待兒童證據，增加執法部門起訴難度。

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責任編輯：李俊儀

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