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【有相睇】富強苑三房改兩房　放盤3個月減逾70萬　未補價618萬沽

股樓投資 17:35 2021/12/07

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樂富居屋屋苑富強苑位於橫頭磡富美街8號，該地段配套成熟完善又享地利之便，一直受二手市場買家歡迎，早前屋苑更曾有單位於自由市場以1,100萬元沽出，成為全港居屋樓王，加上近來樓價高企，業主叫價自然心雄。不過最近就有業主減價售樓，於居二市場以618萬元將單位易手。

富誠地產林凱薇表示，富強苑E座中層6室，實用面積577平方呎，原則三房現改為兩房間隔，座向東北望區內景觀。單位日前以618萬元（綠表）成交，實用呎價10,711元。代理指，上述單位於本年9月份委託地產代理放售，開價690萬元（綠表），短短3個月減幅達72萬元，日前獲綠表客人承接。 

單位圖片

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據了解，原業主於2018年10月以566萬元（綠表）購入，持有單位3年，是次轉手賬面獲利約52萬元，期間升值近9.2%。

代理補充，富強苑位於樂富橫頭磡，全苑共6座，屋苑配套完善，交通便利，步行至樂富地鐵站只需7分鐘，因此屋苑於二手市場屬非常搶手。唯一不足是該屋苑之政府擔保期已過，買家需支付4成首期及通過壓力測試。

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撰文 : 謝昕蕎

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