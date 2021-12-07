羅興亞人告Facebook未有阻止暴力 求償1.17萬億

緬甸羅興亞難民危機於2017年爆發，至今仍有眾多羅興亞人流亡國外。近日一群羅興亞人難民在美國入稟，控告社交平台Facebook，指控對方未有阻止針對羅興亞人的暴力仇恨言論傳播，要求索償1500億美元。英國的Meta分公司亦收到相同訴訟。

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兩間美國法律公司Edelson PC與Fields PLLC於周一（6日）入稟加州法院，代表一群羅興亞人發起集體訴訟，控告Facebook未有好好監控平台內容，以及有關內容引致現實世界中對羅興亞社區的暴力行為，要求Facebook賠償1500億美元（約1.17萬億港元）。

集體訴訟書中提出，指摘Facebook以羅興亞人的性命換取更有效地打入緬甸市場，最終大批羅興亞人卻因而承受更多難以悲慘的後果。訴訟書更批評，Facebook擁有阻止悲劇發生的工具，卻選擇不使用。

英國的Meta分公司同樣接獲訴訟信，羅興亞人難民及家屬的代表律師在信中表示，緬甸政與平民極端分子在緬甸執行種族大屠殺，導致羅興亞人在當地遭受「嚴重暴力﹑謀殺及其他違反人權」的對待，並指控2011年進駐當地的Facebook有份成為幫兇。

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羅興亞人在兩國訴訟書內同樣提出，Facebook的演算法強化對羅興亞人的仇恨言論；未能投入資源在緬甸聘請調解人及檢查事實；未能取締部分誘發暴力的內容及未有關閉特定鼓勵種暴力的Facebook專頁或群組。

Facebook未有回應事件，但此前曾表示，在緬甸阻止假資訊及仇恨言論已太遲，而且自今年2月當地發生軍事政變後，已禁止軍方的Facebook及Instagram帳戶。Facebook更指出，根據美國網絡法，社交平台能就用戶的言論或張貼的內容免除責任。

緬甸軍方自2017年8月震壓若開邦（Rakhine）羅興亞人，曾多次傳出發生民眾被屠殺或是村落被燒燬等事件，據悉已有逾73萬人逃離當地。軍方堅稱是與反抗勢力作戰，否認有任何暴行。

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責任編輯：吳漢培