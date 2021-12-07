【內地通關】公務、商務人士或可成優先豁免群組 港府：正檢視會否進一步開放更多口岸

特首林鄭月娥今日（7日）出席行政會議前表示，即日起當局會和過往已屬於豁免檢疫組別人士溝通，如其工作和香港經濟息息相關的，又預料日後和內地通關後，公、商務人士會成為優先群組，港府現正爭取預留部分名額予開放申請。

她表示，現時仍有很多和內地通關等工作執行中，如健康碼等，又指當局已和過往屬豁免檢疫組別接觸，包括有一定的經濟業務、商務、公務人士，均有需要進入內地，等待有配額後，相關人士將會優先處理，惟不等於成為這個組群的人士必定有配額，因為最終取決於配額數量，每日的配額只是一個很少的數量，儘管這些人被特區政府視為比較有迫切的商務、公務需要，他們也要自己去爭取這些配額。

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她亦指出，現時正評估是否需要再開放部分口岸，以配合一定數量的額外配額予往來兩地的人士，她直言目前會以以陸路口岸為優先考慮，並不適用於廣深港高鐵，或是紅磡直通車，又或是港澳碼頭等。現時深圳灣口岸是早上10時到晚上10時運作，如果有配額給兩地人員往來，起碼要提早，應該在早上8時就開始運作，方便有些取得配額和有「健康碼」的人士如需要即日來回的話，也可以做得到。

另外，針對近日新變種病毒Omicron，她表示港府會做好把關工作，同時於全港進一步廣泛使用安心出行以及疫苗接種，截至昨日已完成接種第一針的比率為71%，但由於世界各地疫情急速反彈，希望市民盡快打針，否則對於日後通關擴大規模都是阻礙。

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責任編輯：潘曉豐