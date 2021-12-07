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【聖誕優惠】荃灣廣場推「雙重購物折」 節日回贈高達1,700元商場贈券

理財智慧 17:43 2021/12/07

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聖誕節將近，新鴻基地產旗下荃灣廣場推出「雙重購物折」，由即日起至2022年1月2日，在任何商戶即日以電子貨幣消費滿一定價錢，即可換領商場贈券，每人每日更可換高達1,700元的商場贈券。

與此同時，荃灣廣場亦與新都會廣場作出聯乘 ，推「荃葵青消費額外賞」，由即日起至2022年1月2日，於荃灣廣場或新都會廣場以電子貨幣消費滿指定金額，即可額外獲得50元或100元時尚生活贈券兼同時賺取The Point 積分。購物贈券可於多個精選商戶使用，當中包括潮流服飾、美容及個人護理以及運動服飾品牌，為市民帶來抵上加抵的雙重著數優惠。

「聖誕消費賞」詳情：

優惠時間：即日起至2022年1月2日

優惠內容：顧客由即日起至1月2日期間，在任何商戶即日以電子貨幣消費滿2,000元，換領100元商場贈券；滿6,000元，換領400元商場贈券；滿15,000元，換領1,200元商場贈券。

「荃葵青消費額外賞」詳情：

優惠時間：即日起至2022年1月2日

優惠內容：顧客由即日起至1月2日期間，於荃灣廣場或新都會廣場任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可額外獲得50元或100元時尚生活贈券。

荃灣廣場                       

消費滿2,000元，換100元商場贈券，額外賞50元新都會廣場時尚生活贈券;

消費滿6,000元，換400元商場贈券；額外賞100元新都會廣場時尚生活贈券;

新都會廣場

消費滿2,000元，換100元美容贈券，額外賞50元荃灣廣場時尚生活贈券;

消費滿5,000元，換100元新地商場贈券 及150元美容贈券；額外賞100元荃灣廣場時尚生活贈券

 

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責任編輯：羅浩濂

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