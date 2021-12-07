【Microsoft】企業用戶年繳更划算？　微軟Office月費傳加價20%

▲ 據《CNBC》報導，微軟已告知部份企業用戶，若打算繼續以月費方式支付Office軟件費用，費用將增加20%。若改用年費方式付款，費用則維持不變。（AFP）

不少企業採用微軟Office軟件，企業可選擇以月費或年費方式繳交費用。但據《CNBC》報導，微軟已告知部份企業用戶，若打算繼續以月費方式支付Office軟件費用，費用將增加20%。若改用年費方式付款，費用則維持不變。

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報道指出，企業為了獲得較多的優惠，許多客戶其實都採用年繳方式，但也有不少小型公司為了增加現金流的彈性，選擇使用月費制，而這些公司目前也有不少仍在面臨疫情帶來的經濟衝擊。

Microsoft 365同綑包 明年3月起加價

分析認為，對微軟而言，年繳制無疑更有利，可以讓微軟預計未來一年的收入，且不用擔心客戶會在短期內取消服務。實際上，現時微軟的主要收入亦來自商業用戶，而非一般消費者。另外，在2022年3月起，Microsoft 365的同綑包售價亦會改變，平均每名用戶會加價8.5%至20%。

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記者：廖淑瑩