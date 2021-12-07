【室內設計】18年舊居了無生氣　花80萬裝修680呎單位　拆走雜物房客廳煥然一新　小改動解決風水「衝煞」問題

斷捨離非人人可做到，物品買得多棄的少，隨時間愈積愈多，若自問是「念舊」的人，住所必然要一定的儲物空間。今期《精明裝修》介紹的是沙田區的翠湖花園，業主翻新居住了18年的單位，期望有一個耳目的感覺，同時增加儲物空間。為滿足業主要求，設計師改動了兩個房門口，以增設大型入牆櫃。此外，設計師亦拆除了玄關旁的雜物房，設特大儲物櫃及鞋櫃，亦可令大廳變得寬敞，一舉兩得。

位於沙田區的翠湖花園樓齡逾30年，是次介紹的單位實用面積680平方呎，裝修連購買家具花費約80萬元。業主一家三口居住上址已18年，有見住所漸變得殘舊，因而希望將單位大翻新，同時獲得更多儲物空間，以住得更舒適。

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單位大門的右方，原則設有雜物房，設計師因應業主要求，將玄關位改成大型儲物櫃及鞋櫃，另外在櫃旁安裝木板作座位用，用於平日出門回家換鞋時使用。拆走雜物房，原有的牆身，現時則以木條子層板代替，不只可分隔客廳與玄關，使空間分明外，亦減少牆身的壓逼感，令大廳更為寬闊。

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至於廚房則維持半開放式的格局，改動了鋅盆位置，面向飯廳的牆身亦改為玻璃牆，令廚房空間感大增。在這個空間最特別的地方在於，玄關、廚房及客廳三個區域，各自用上不同款式的地磚：玄關為六角型混色磁磚、廚房為雲石紋地磚、客廳則為木地板，一個小小的分別就可劃分不同的空間，或者這就是設計的功用。

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為充滿業主的儲物需求，設計師可謂不遺餘力。步入客飯廳，可見到設計師使用了一系列高至天花板的白色儲物櫃。此外，走廊位置亦設計了一個入牆玻璃飾物櫃，用上簡單的燈光效果,，一來可展示業主林林總總的小擺設，二來更令本來平淡的走廊增添一絲色彩。

另外，為了設立一個大型儲物櫃，主人房及兒子睡房的房門都稍作改動。主人房門口原本可直接看到大門，現將門口改在側面，同時走廊入口設暗門，重新調整布局，改善了風水「衝煞」問題。改變了門口位置，主人房現時可擺放三米闊的大衣櫃，完全滿足業主的儲物需求。兒子睡房門則改為置中，同樣用以騰出空間，擺放訂造的灰色大衣櫃。

*資料由一站式裝修平台裝修佬提供

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