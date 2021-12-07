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【大行點睇】美銀證券指券商成降準主要受益者　料中型銀行亦一同受惠

股樓投資 16:48 2021/12/07

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人民銀行宣布全面降準0.5個百分點，下星期三實施，預計將釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。美銀證券表示，存款準備金率下降將更有利中型和合資銀行。

另外，美銀證券預料當銀行財富管理產品利率下跌時，保險產品會較吸引。該行看好友邦(01299)因其投資和產品組合較平均，料較不受中國利率下跌影響。

美銀證券預計，券商將成為降準的主要受益者，因為流動性應該會改善，市場成交量可能會保持在高位，較低的市場利率，有望推動券商的盈利和業績。

 

【大行點睇】估值低於2016年周期底部　中金建議關注７隻水泥及玻璃股份

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撰文 : 周兆邦

友邦保險（01299） 港股
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