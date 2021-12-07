【大行點睇】估值低於2016年周期底部　中金建議關注７隻水泥及玻璃股份

中金發表研究報告，指宏觀面預期改善將利好當前低估值的水泥、玻璃板塊，料迎來估值修復機會。水泥股方面，當前板塊市賬率僅約1.1倍，低於2016年周期最底部，亦低於近五年中樞超過2倍標準差，目前板塊盈利仍在高位，明年亦有望受益基建端穩增長的投資拉動，認為板塊當前具備配置吸引力。



玻璃股方面，該行認為板塊估值已回調至低位，當前浮法玻璃價格已經低於部分企業現金成本，行業普遍利潤微薄，預期未來冷修有望明顯增加，帶來供給的收縮和現貨價格反彈。

中金建議關注股份：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機