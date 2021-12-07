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【大行點睇】估值低於2016年周期底部　中金建議關注７隻水泥及玻璃股份

股樓投資 18:29 2021/12/07

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中金發表研究報告，指宏觀面預期改善將利好當前低估值的水泥、玻璃板塊，料迎來估值修復機會。水泥股方面，當前板塊市賬率僅約1.1倍，低於2016年周期最底部，亦低於近五年中樞超過2倍標準差，目前板塊盈利仍在高位，明年亦有望受益基建端穩增長的投資拉動，認為板塊當前具備配置吸引力。

玻璃股方面，該行認為板塊估值已回調至低位，當前浮法玻璃價格已經低於部分企業現金成本，行業普遍利潤微薄，預期未來冷修有望明顯增加，帶來供給的收縮和現貨價格反彈。

中金建議關注股份：

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撰文 : 周兆邦

中國玻璃（03300） 港股

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