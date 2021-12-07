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【大行點睇】野村首次18間內地醫藥公司　首選3大龍頭

股樓投資 16:48 2021/12/07

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野村發表報告指，中國醫療保健行業目前的市場規模達7.2萬億元人民幣，有諮詢公司預期行業未來10年的年均複合增長率為9.5%。該行認為，醫療保健在內地是充滿活力的行業，擁有大量新藥、技術進步和新公司。

該行提到，中國醫療保健行業仍然是有投資機會的行業，因其基本面穩固；目前估值有吸引力。

野村首次覆蓋18間內地醫藥公司，首選中生製藥(01177) 、藥明生物(02269) 及信達生物(01801)等，三企評級均為「買入」。

 

【大行點睇】估值低於2016年周期底部　中金建議關注７隻水泥及玻璃股份

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撰文 : 周兆邦

信達生物（01801） 港股
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