馬斯克新髮型惹熱議 網民一句話令他心情大好

美國電動車廠Tesla創辦人馬斯克舉動備受外界關注，近日他以最新髮型、亮相美國邁阿密的展覽會時，意外引起網民熱烈討論，網絡一片嘲笑聲音。Twitter最近有用戶張貼馬斯克的新髮型相片，獲得馬斯克親自回應，笑指新髮型是由自己操刀。

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作為全球首富、估計擁有2,970億美元（約2.31萬億港元）淨資產的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），上周三（1日）與兒子於邁阿密參觀展覽Art Basel，馬斯克鏟去兩側頭髮，只保留中間頭髮的新髮型卻成為亮點，引起網絡熱烈討論。更有網民找出馬斯克20年前的照片相比，質疑他有植髮。

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網民一片嘲笑之聲，但馬斯克似乎毫不介意，一直未有就此解釋。由一群身處美國矽谷Tesla車主自發建立的Twitter專頁「Tesla Silicon Valley Club」周二（7日）上載馬斯克以新髮型受訪的相片，形容新髮型很好看，並標記馬斯克。

馬斯克得到讚美後，當日回復用戶，指新髮型是由自己操刀，同時附有大笑表情。

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責任編輯：郭麗明