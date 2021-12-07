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【汽車半導體】半導體代工市佔不及台積電　研究：三星錯過汽車電子成長步伐

商業 18:46 2021/12/07

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雖然全球半導體代工市場較上一季度有所增長，但韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）的市場份額卻有所萎縮；其競爭對手台積電市佔率卻持續增加。（法新社圖片）

汽車半導體方面，韓國和台灣的市場競爭亦相當激烈。雖然全球半導體代工市場較上一季度有所增長，但韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）的市場份額卻有所萎縮；其競爭對手台積電市佔率卻持續增加。有業內人士分析，三星的市佔率不及台積電，是因為沒跟上汽車電子（Automotive electronics）的成長步伐所致。

【電動車】斥資12.9億美元　Toyota新電動車電池廠選址北卡羅來納州

市場研究公司TrendForce最近發表報告，佔全球代工市場97%的前10間家企業的銷售額，於2021年第三季度環比增長11.8%，達到272.7億美元（約2127.3億港元），創季度銷售額新高。

三星電子的代工廠銷售額也較第二季度增長11.0%至48.1億美元（約375.2億港元），保持第2位。然而，這間韓國半導體巨頭的市場份額從2020年的17.3%下降到17.1%。另一方面，台積電擴大了市場份額，拉開了與三星電子的差距。該企第三季度銷售額較上一季度增長11.9%至148.84億美元（約1161.1億港元），佔比53.1%，較第二季度的52.9%增加了0.2%。

三星專注於智能電話半導體

對此，有半導體業內人士認為，近期汽車半導體短缺導致市場份額發生變化。南韓半導體產業協會（The Korea Semiconductor Industry Association，KSIA），其執行董事Ahn Ki-hyun表示，「三星電子專注於智能電話半導體等高科技產品，對汽車半導體需求的增加相對提高了台積電的市佔比，三星應更積極投資以縮小市場份額差距」。

【香港經濟】港企如何看本地經濟前景？　調查：52%港企料明年GDP增長2.9%以內

【職位空缺】勞工處12月兩場「先聘用、後培訓」招聘日　職位只需小六程度時薪50元

責任編輯：李智美

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