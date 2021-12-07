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【啟德體育園】啟德體育園地盤冧棚無人受傷、公司：不會影響工程進度　項目由新世界新創建中標（有片）

股市 21:24 2021/12/07

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啟德體育園地盤今早9時多有大型棚架突然塌下，警方指事件無人受傷。消防處指，今早接報啟德體育園地盤有棚架倒塌，現場發現150米乘40米棚架塌下，派出坍塌搜救專隊及搜救犬隊到場搜索，無發現傷亡，而在場附近130名啟德體育園工人約消防到達前已自行疏散。

啟德體育園表示，今天（12月7日） 早上約9時10分，啟德體育園地盤有外牆棚架連同部份木模板倒塌。工程團隊已就事故立刻向民政事務局通報，亦即時通知消防及警方，並疏散工人至安全地方。消防人員於11：40分完成搜索，證實沒有人被困或受傷。

啟德體育園由新創建旗下協興主力興建

啟德體育園又指，民政事務局已要求工程團隊及承建商盡快調查事故成因，以採取相應跟進行動及避免同類事故再次發生。「經工程團隊初步評估，上述事故並不會增加工程費用開支或影響工程進度。」

啟德體育園涉資逾300億元，由新世界發展 （00017） 、新創建 （00659） 旗下啟德體育園有限公司中標，負責設計、建造和營運，2019年施工，由新創建旗下協興主力興建，預計2023年完工。

啟德體育園公司上周表示，項目目前進度已近7成，明年6月進入後期工序，但憂慮建築人手不足，向勞工處申請引入500至600名外勞。

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