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【啟德體育園】啟德體育園地盤冧棚無人受傷　協興：即時加固其他棚架、項目由新世界新創建中標（有片）

股市 17:24 2021/12/07

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啟德體育園地盤今早9時多有大型棚架突然塌下，警方指事件無人受傷。消防處指，今早接報啟德體育園地盤有棚架倒塌，現場發現150米乘40米棚架塌下，派出坍塌搜救專隊及搜救犬隊到場搜索，無發現傷亡，而在場附近130名啟德體育園工人約消防到達前已自行疏散。

啟德體育園涉資逾300億元，由新世界發展 （00017） 、新創建 （00659） 旗下啟德體育園有限公司中標，負責設計、建造和營運，2019年施工，由新創建旗下協興主力興建，預計2023年完工。

協興：即時加固啟德體育園地盤其他棚架

協興回應本報查詢時稱，早上約9時10分，啟德體育園工程項目發生棚架倒塌事件，工程團隊已即時通知消防及警方，並疏散工人至安全地方。消防人員於上午11時40分完成搜索及離開現場，證實沒有人被困或受傷。

協興續指，為安全起見，工程團隊已即時加固地盤其他棚架，公司會密切關注事件及全速作出跟進工作，並協助相關部門調查意外。

啟德體育園公司上周表示，項目目前進度已近7成，明年6月進入後期工序，但憂慮建築人手不足，向勞工處申請引入500至600名外勞。

＊晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇＊

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港股 新世界發展（00017） 新創建集團（00659） 啟德 啟德體育園 新世界

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