▲ 【中港通關】大華繼顯：通關後每月內地旅客可達15萬人 料明年零售租金升5% 首選兩股

中港通關或指日可待，大華繼顯指，近日有傳農曆新年前中港每日通關配額約5000人，加上近月本地零售銷售理想，零售租金出現反彈，就業市場前景亦有改善，但新寫字樓供應料限制寫字樓租金升幅，維持房託基金（REITs）收租股「增持」評級，首選領展 （00823） 及希慎 （00014） 。

內地旅客消費開支約佔本港零售20%至30%

大華繼顯表示，內地旅客的消費開支約佔本港總體零售銷售20%至30%，10月份內地來港旅客已達6699人，若中港恢復通關，相信內地旅客會大幅增長，令每月內地旅客數目升至15萬人，但相對於2019年社運前的逾400萬人，仍是小數。

本地消費方面，受惠於政府的消費券計劃，加上消費市道情緒改善，本地消費強勁。即使缺乏旅客，10月份零售銷售仍增長12%，今年首十個月增長8.5%，當中非必需消費品，如珠寶手飾、鐘錶、衣履、鞋履等增長15.9%。

大華繼顯預期，2022年零售銷售增長5%，即使本港零售租金已自低位反彈5.9%，但仍低於2019年6月約7.3%，惟大部分收租股相信，零售租金已見底。該行稱，領展於今年3至9月的續租租金調整率已回到正數，達3.4%，並預期情況於未來6個月會維持，相信零售收租股會是中港通關的初期受惠者，明年零售租金料升5%。

寫字樓方面，由於2022至2023年新增寫字樓供應超過600萬平方呎，市場需要時間消化，因此估計明年寫字樓租金保持平穩。

大華繼顯稱，基於中港具通關憧憬，加上零售銷售持續改善，因此較偏好零售收租股。

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