【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請

康樂及文化事務署請臨時場地助理員（全職），月薪13,000元，主要在場地協助管理訪客，例如在接待處或等候區控制人流，每週標準工作淨時數為45小時，不包括用膳時間。職位須輪班當值、不定時工作，包括星期六、日及公眾假期及超時工作，而實際工作時間由主管分派。職位將按非公務員合約條款受聘，合約為期約十二個月。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。有意者請於12月16日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(一) 申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

(二) 申請人須把填妥的申請表格，在截止申請日期或之前遞交或郵寄至查詢地址。請在信封面上註明「申請臨時場地助理員」。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。所有申請書，如資料不全、或逾期遞交、或以傳真或電郵方式遞交、或並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。

(三) 申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後二至八個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部聘用及編制小組

查詢電話：2601 7467

截止申請日期(日/月/年)：16/12/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂