【人幣定存】人幣定存息最高13.88厘 高息回報有望彌補滙率差價

▲ 降準後今天暫只得華僑永亨加兩個月人民幣短存息。

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人民銀行昨晚突宣佈，下周三（12月15日）起全面降準0.5個百分點，預計釋放長錢約1.2萬億（人民幣，下同），放水消息令人民幣受壓，在岸價兌美元今午暫報6.37。而今天（7日）暫有1間中小行加人民幣定期存款息，華僑永亨微升兩個月人幣定存年息0.05厘至1.75厘。

專家建議，追息族先開立7天人幣短期存款，畢竟全球緊盯下周四（16日）聯儲局的議息結果，好處是方便注碼靈活調動，存戶屆時可因應市況而决定是否再續做人民幣定存。

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離岸人民幣7天拆息今天報2.61厘，但相同時期的人幣定期存款年息不乏超過拆息，如中銀香港 （02388） 7天人幣定存享10厘年息、滙豐（HSBC）為11厘、恒生 （00011） 及信銀國際齊為12厘，集友更達12.5厘，可是，高處未算高，富邦及南商皆有13.88厘年息。而集友存款上限為500萬港元，按理7天賺息逾1.1萬港元。南商以1000萬港元封頂，7天速賺逾2.6萬港元。富邦最盡可敍造3000萬港元，最多賺取逾7.9萬港元利息。惟以上3行未扣除由港元兌換的買賣差價。

滙豐1個月港元定存最高息5厘【下一頁】

另一方面，德國商業銀行剛下調人民幣預測，料明年人民幣將下試6.7，惟以人民幣定期存款逾兩厘息選擇多，一年人幣定存的高息王是南商及富邦的2.8厘，賺息可抵付滙價走軟。此外，內地今天公布的11分份進出口數據勝預期。

而大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒認為， 人行公布全面降準0.5個百分點，12月15日生效，預計釋放長期資金1.2萬億元人民幣，是繼7月後以來再次全面降準，當中一部分資金用於償還到期的中期借貸便利（MLF）；下周三將有9,500億MLF到期。

溫嘉煒說， 人行強調，穩健貨幣政策取向沒有改變，降準的目的是加強跨周期調節，並降低金融機構資金成本每年約150億元人民幣。 人民幣滙價在宣布降準後昨晚已回吐當天的升幅，兌美元由日內高位6.367回落至6.375。中國十年期國債孳息率最多跌逾5基點至2.84厘，為近一周低位。

12月開局人幣搶存戰加劇【下一頁】

溫嘉煒補充，總理李克強上周五先行預告，表示將適時降準，加大對實體經濟、特別是中小微企業的支持力度，反映在疫情及內需相對疲弱的形勢下，需要為經濟提供更多支持。另外，中央政治局昨舉行會議，指明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策，而穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕；又強調要促進消費和積極擴大有效投資，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足合理住房需求。本月稍後將舉行中央經濟工作會議，製定明年的增長目標。

溫嘉煒維持人民幣兌美元中性偏淡觀點，因內地製造業回穩，人民幣短線阻力位為11月26日高位6.394，支持位為12月1日低位6.36。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪