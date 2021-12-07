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【疫市營商】疫情衝擊經營　國泰如何開拓電商業務？

商業 17:00 2021/12/07

分享：

國泰航空及昂坪360均依賴旅遊業，疫情下兩間企業亦需改變策略，滿足本地顧客。（資料圖片）

香港貿易發展局上周以網上直播形式，舉辦三大網上博覽及論壇，包括創業日、亞洲知識產權營商論壇及創智營商博覽，合共有約26,000名觀眾參與。有港企在活動中分享，如何把握疫後機遇，滿足不同客戶的需要。

【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠

疫情亦大幅改變了消費者的購物偏好和消費行為。企業必須調整品牌形象，獲得消費者的信任，並促進業務發展。國泰航空在創智營商博覽中，亦剖析其迎合消費新常態的策略。

國泰航空零售電子商務及旅遊產品夥伴總監鄒銘諾指出，很多時候電商都會選擇將大量產品上架，採取大包圍策略，反而會讓客戶覺得難以挑選真正所需的商品。因此，國泰進行了很多市場調查，與客戶溝通，了解他們的需要，從而挑選出1萬多件合適的產品和合作夥伴。他又補充：「訂單在結帳後的過程最為關鍵，因為這是與顧客直接溝通的黃金時間。」

需留意港人與國際旅客存不同　

另一依賴旅遊業的企業、昂坪360，其董事總經理劉偉明亦表示，國際旅遊的停頓對公司營運存在壓力。該企區分國際旅客及本地遊客的分別，「外地遊客會因應整體旅程安排而選擇到訪一個景區，而本地遊客的目的性較強」。

劉稱，本地遊客的要求也普遍較高，比較留意不同細節。與外地遊客的性質極為不同，因此公司在訂立推廣計劃時，需要針對不同客群去推出相應優惠。

實惠門市變小型配送中心

除此之外，疫下電子商貿的需求亦持續高企。實惠集團執行董事及行政總裁梁兆邦表示，期望利用快電商，針對客群的特定需要。他續指，「有逼切需求的季節性產品、急需使用的家具衛生用品、有即興需求的節日用品等，均需要高時效配送的產品。」故實惠的店舖都符合小型配送中心的條件，包括系統、流程、人手安排等，盼做到點對點的短程配送安排，縮短顧客的等候時間。

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責任編輯：葉泳珊

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