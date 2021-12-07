  • 22°C
香港時間 : 20211207日 (二) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股高開造好半日升340點　內房造好、阿里9988重組股價大彈一成

股市 13:30 2021/12/07

分享：

港股今早高開後走勢向好，恆生指數半日升340點，報23690點。

受到重磅科技股造好帶動，恒生科指升幅超過百分之二，表現跑贏大市，半日收報5851點。

人行「降準」利好有限　

人民銀行喺上日港股收市後宣布，下調金融機構存準率0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。不過，市場人士認為人民銀行今次「降準」對港股利好刺激有限。

泰豐東方管理基金經朱晉民指，今次降準所釋放的過萬億元資金，一部分將會被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），估計涉及資金約9500億元，變相實質釋放出來的資金有限。　

政治局會議未提「房住不炒」 內房股造好

另外，最新一次中共中央政治局會議未提「房住不炒」， 市場憧憬政府可能放鬆房地產調控，內房股今早普遍造好。　

中國海外 （00688） 及碧桂園 （02007） 股價半日都升超過百分之一；龍湖集團 （00960） 股價升近百分之四，收報38.8元；富力 （02777） 更升超過百分之六，收報4.17元。

阿里巴巴重組　股價半日升近一成

阿里巴巴股價屢創香港上市新低後，集團宣布組織架構重組，明確分立中國電商、海外電商板塊。

阿里巴巴股價今早彈升近一成，半日收報123元。

＊重溫今早《ET開市直擊》＊

降準 港股 基金 恒生指數 阿里巴巴 中國海外 政治 板塊 香港 人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升142點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升142點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
【NVDA】Nvidia黃仁勳上周三減持44萬股、套現1.4億美元　同日以折讓99%行使購股權
【NVDA】Nvidia黃仁勳上周三減持44萬股、套現1.4億美元　同日以折讓99%行使購股權
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【港股市況】恒生指數升634點挑戰二萬四、科指升4%　阿里巴巴報復式反彈12%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升634點挑戰二萬四、科指升4%　阿里巴巴報復式反彈12%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款