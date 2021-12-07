港股高開造好半日升340點　內房造好、阿里9988重組股價大彈一成

港股今早高開後走勢向好，恆生指數半日升340點，報23690點。

受到重磅科技股造好帶動，恒生科指升幅超過百分之二，表現跑贏大市，半日收報5851點。

人行「降準」利好有限

人民銀行喺上日港股收市後宣布，下調金融機構存準率0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。不過，市場人士認為人民銀行今次「降準」對港股利好刺激有限。

泰豐東方管理基金經朱晉民指，今次降準所釋放的過萬億元資金，一部分將會被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），估計涉及資金約9500億元，變相實質釋放出來的資金有限。

政治局會議未提「房住不炒」 內房股造好

另外，最新一次中共中央政治局會議未提「房住不炒」， 市場憧憬政府可能放鬆房地產調控，內房股今早普遍造好。

中國海外 （00688） 及碧桂園 （02007） 股價半日都升超過百分之一；龍湖集團 （00960） 股價升近百分之四，收報38.8元；富力 （02777） 更升超過百分之六，收報4.17元。

阿里巴巴重組 股價半日升近一成

阿里巴巴股價屢創香港上市新低後，集團宣布組織架構重組，明確分立中國電商、海外電商板塊。

阿里巴巴股價今早彈升近一成，半日收報123元。

＊重溫今早《ET開市直擊》＊