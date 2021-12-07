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【醫療科技】力拓醫療市場　Olympus擬集中投資研數碼解決方案

科技 18:25 2021/12/07

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日本奧林巴斯（Olympus）也藉著商機，宣布該企將專注研發醫療科技技術及數碼解決方案，提高目標疾病領域的護理標準。

新冠疫情爆發後，更多人意識到科技對醫療發展所產生的正面影響。日本奧林巴斯（Olympus）也藉著商機，宣布該企將專注研發醫療科技技術及數碼解決方案，提高目標疾病領域的護理標準。

【醫療科技】醫院機械人　可省7成防疫裝備

【蘋果動向】蘋果強化健康領域戰力　相關職位空缺大增220%

自2019年以來，Olympus已完成將旗下的影像部門業務出售，並宣布其科學解決方案業務即將轉移到新成立的全資子公司，並專注於醫療發展。Olympus董事、代表執行官、總裁兼CEO竹內康雄（Yasuo Takeuchi）今（7日）在傳媒網上簡介會上表示，公司確立醫療業務發展方向，將更加關注對全球人口產生深遠影響及日趨嚴重的慢性疾病，包括腸胃、泌尿科和呼吸系統護理等的解決方案，並集中投資於改善患者護理途徑的新一代技術。

竹內康雄宣布，Olympus將會專注其技術發揮到目標疾病領域，當中包括腸胃、泌尿科和呼吸系統業務領域，以達到奧林巴斯致力提高盈利能力的目標，力求實現整體公司至少5-6%年增長率和20%或以上的經營利益率增長。

同時，Olympus將會繼續研發新產品，當中包括：單次性內視鏡，以加強其內視鏡產品系列；整合電腦輔助診斷、雲端和內視鏡工作流管理技術。同時計畫擴大全球研發網絡、加強醫療和科學事務，以及質量保證和監管事務部門集中化等有利因素。

【施政報告2021】聚焦發展生命健康科技添配套　業界誇今屆政府有遠見

責任編輯：曾曉汶

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