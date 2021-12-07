【2022展望】恒生投資管理：明年中國股市優於美股　看好六大投資主題

▲ 恒生投資管理：明年中國股市優於美股 看好六大投資主題

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝於2022年投資展望時表示，參考過去多次金融危機及去年疫情最差時，恒指市帳率跌至1倍水平見底，現時港股已低於1，進一步下跌空間不多，但中概股短期仍有沽壓。他預期明年中國股市表現將優於美國股市，看好六大投資主題。

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恒生投資管理建議明年核心投資策略專注於受惠中國長遠結構性增長的股份及國策支持股，包括（1） 高質素非必需消費品，如體育用品，（2） 高科技產業，如人工智能、5G通訊、自動化製造、半導體、軟件等，（3） 新能源行業。策略性投資方面，宜加入防禦性股票，包括（1） 可將成本轉移給客戶的消費股，如乳製品及啤行業，（2） 電訊股，（3） 受惠於新能源政策的公共事業公司。

他又提到，內地政策風險一直存在，監管正考驗管理層的適應能力，例如近期有科技公司有大動作的重組，可留意市場上能應對監管新規及發掘新增長引擎的公司，科技股長遠仍在增長趨勢，只是現時處於過渡期。

對於中概股沽壓，薛永輝指，相關美國的審計監管不是新消息，加上內地亦不希望敏感行業到美國上市，市場應已預期將來會有更多中概股回流港股或A股，若長遠有更多中概股在港上市，美國投資者的資金也可能會由美國流向香港，將帶動大市成交上升。他預期，短綫沽壓或持續，但當市場消化後，焦點會回歸基本面。

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料明年美股盈利增長放緩至高單位數

變種病毒Omicron近期肆虐，薛永輝提到，病毒持續多久，會否令更多地區封城以及對供應鏈的影響仍有待觀察，相信高通脹會維持一段時間。

恒生投資管理對明年美股持中性看法，主因經濟持續復甦、強美元利好股市，及投資者風險胃納仍高漲，即使標指市盈率達20多倍，但投資者仍持續入市。不過，要留意的是，美股估值偏高，料明年企業盈利增長或放緩至高單位數，企業回購規模將減少，加上聯局收水，通脹持續高企或驅使美國提前加息。

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