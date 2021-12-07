【美股焦點】特朗普概念股DWAC　遭監管機構調查

美國前總統特朗普（Donald Trump）新創立的社交媒體平台Trump Media & Technology Group（TMTG）早前透過合併的特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp（DWAC）借殼上市。但該公司正遭美國證券交易委員會（SEC）和金融業監管局（FINRA）調查。

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據DWAC在周一（6日）披露的文件指，公司收到監管當局的請求，要求提供與TMTG交易相關的的文件。但DWAC強調調查並不意味著公司違反法律。

TMTG計劃成立新的社交媒體平台「TRUTH Social」，以反擊大型社交媒體平台。自1月6日美國國會大廈遭到襲擊後，Twitter和Facebook封鎖了特朗普的賬戶。

DWAC周一收市跌2.58%，報43.81美元。

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責任編輯：黃苑筠