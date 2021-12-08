【新股IPO】微博9898首掛收市跌7.2%　每手帳面虧392元

▲ 微博暗盤開盤潛水，一度跌逾7%。

美國上市中概股再陷除牌憂慮之際，微博 （09898） 今日上市，首掛開報256.2元，較招股定價低開6.1%，微博其後跌幅曾收窄至5%，但不久再度跌幅擴大，全日跌7.2%，收報253.2元，以一手20股計，認購微博的投資者每手帳面虧392元。

微博美股（美：WB）周二晚收市報33.48美元，折合相當於港股261.03港元，反映港股現價低水。

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微博昨日暗盤交易表現已失守招股價，在輝立暗盤中，收盤報256元，跌6.2%，一手20股帳面錄虧損336元。在富途暗盤中，該股最低跌至253元，收報258元，跌5.4%，一手錄虧損296元。耀才暗盤收報261元，跌4.3%，一手帳面虧損236元。

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記者：梁安琪