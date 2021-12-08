  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微博9898半日跌6.8%　每手帳面虧372元

新股IPO 12:14 2021/12/08

分享：

微博暗盤開盤潛水，一度跌逾7%。

美國上市中概股再陷除牌憂慮之際，微博 （09898） 今日上市，首掛開報256.2元，較招股定價低開6.1%，微博其後跌幅曾收窄至5%，但不久再度跌幅擴大，半日跌6.8%，報254.2元，成交1億元。以一手20股計，認購微博的投資者每手帳面虧372元。

微博美股（美：WB）周二晚收市報33.48美元，折合相當於港股261.03港元，反映港股現價低水。

微博9898超額認購近1.7倍，一手中籤率47%【下一頁】

微博昨日暗盤交易表現已失守招股價，在輝立暗盤中，收盤報256元，跌6.2%，一手20股帳面錄虧損336元。在富途暗盤中，該股最低跌至253元，收報258元，跌5.4%，一手錄虧損296元。耀才暗盤收報261元，跌4.3%，一手帳面虧損236元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

相關文章：

【中概股退市】小鵬顧宏地：中概股除牌大限以年計　中美有時間尋共識

【新股IPO】聖諾製藥通過聆訊正進行預路演　擬集資至少7.8億

【新股IPO】順豐同城9699據報以下限16.42元定價　集資21.5億

記者：梁安琪

港股 微博 微博－SW（09898） IPO

上一篇文章

【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」　籲買比特幣數碼資產對沖

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日跌28點未企穩二萬四　阿里巴巴回吐半成、藥明生物升逾6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款