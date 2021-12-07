【半導體】市場規模將突破逾6000億美元 惟WSTS：預計2022年半導體提供量仍不足

世界半導體貿易統計組織（WSTS）表示，2022年全球市場規模預計較去年增長8.8%，達致6014億美元，當中日本市場更增長9.3%至476億美元，並預測今年全球市場規模將增至25.6%，約5529億美元，現雙位數字增長。

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該組織發言人表示，受疫情因素等影響，大眾留於家中辦公，令信息設備和數據中心等需求高漲，惟全球半導體不足等情況來年仍持續下去，相信廠家之間的競爭會繼續下去。

英國調查公司Omdia表示，半導體不足的市場現況仍會持續至2022年時間，若市場出現對投資數據中心的需求增加後，相信將進一步加速供應不足等情況，而全球各國對本土生產需求也會繼續。

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責任編輯：潘曉豐