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【半導體】市場規模將突破逾6000億美元 惟WSTS：預計2022年半導體提供量仍不足

環球政經 16:50 2021/12/07

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世界半導體貿易統計組織（WSTS）表示，2022年全球市場規模預計較去年增長8.8%，達致6014億美元，當中日本市場更增長9.3%至476億美元，並預測今年全球市場規模將增至25.6%，約5529億美元，現雙位數字增長。

【本港疫情】3類人士可獲豁免 本周四全港強制使用安心出行 B類食肆堂食時間延至晚上10時59分：【下一頁

該組織發言人表示，受疫情因素等影響，大眾留於家中辦公，令信息設備和數據中心等需求高漲，惟全球半導體不足等情況來年仍持續下去，相信廠家之間的競爭會繼續下去。

英國調查公司Omdia表示，半導體不足的市場現況仍會持續至2022年時間，若市場出現對投資數據中心的需求增加後，相信將進一步加速供應不足等情況，而全球各國對本土生產需求也會繼續。

【政府工略】郵政署請助理經理(行政事務) 月薪2.4萬元 合約為期兩年：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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