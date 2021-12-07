  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】富力向黑石出售廣州物流園3成權益 應付到期債務

股樓投資 16:49 2021/12/07

分享：

尋求削減負債的其中一間內房富力地產(02777)宣布，向美國私募基金黑石(美：BX) 悉售廣州國際機場富力綜合物流園物業30％股權。富力地產估計不會就出售事項錄得重大收益或虧損，套現用於降低負債水平及用作集團一般營運資金。交易代價為30％乘以以下之和：（１）物業價值73億元人民幣，及（２）目標集團於完成落實日期資產淨值。目標集團於今年9月底未經審核綜合資產淨值約41.46億元人民幣。富力地產全日炒上7.1%，收報4.2元。

大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

廣州國際機場富力綜合物流園位於廣州市花都區華東縣，佔地1,470畝，計劃總建築面積為超過120萬平方米。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約88.98萬平方米，並配套設施亦已落成。未開發的倉庫淨用地面積約210畝。目前持有廣州國際機場富力綜合物流園70％的黑石，交易完成後將全資持有該項目。

[阿里巴巴9988] 阿里委任徐宏為新CFO 新增兩部門分管國內外業務   詳情請看【下一頁

同時，集團宣布今年11月總銷售收入共約83億元人民幣，按年跌43.2％，銷售面積約76.71萬平方米，減少37.1％。

同場加映  【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

富力地產（02777） 港股

上一篇文章

【半導體】市場規模將突破逾6000億美元 惟WSTS：預計2022年半導體提供量仍不足

下一篇文章

【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？
【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款