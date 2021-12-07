【內房危機】富力向黑石出售廣州物流園3成權益 應付到期債務

尋求削減負債的其中一間內房富力地產(02777)宣布，向美國私募基金黑石(美：BX) 悉售廣州國際機場富力綜合物流園物業30％股權。富力地產估計不會就出售事項錄得重大收益或虧損，套現用於降低負債水平及用作集團一般營運資金。交易代價為30％乘以以下之和：（１）物業價值73億元人民幣，及（２）目標集團於完成落實日期資產淨值。目標集團於今年9月底未經審核綜合資產淨值約41.46億元人民幣。富力地產全日炒上7.1%，收報4.2元。

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廣州國際機場富力綜合物流園位於廣州市花都區華東縣，佔地1,470畝，計劃總建築面積為超過120萬平方米。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約88.98萬平方米，並配套設施亦已落成。未開發的倉庫淨用地面積約210畝。目前持有廣州國際機場富力綜合物流園70％的黑石，交易完成後將全資持有該項目。

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同時，集團宣布今年11月總銷售收入共約83億元人民幣，按年跌43.2％，銷售面積約76.71萬平方米，減少37.1％。

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