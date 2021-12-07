【職場熱話】 工作年期反映忠誠度？ 僱主太看重求職者跳槽密度 打工仔嘆不敢輕易轉工

不知道大家認為多久轉一次工才算合理呢？ 若然剛入職便發現工作不適合自己，你又會不會辭職呢？近日有網民於網上討論區發文，指西方的職場文化與亞洲十分不同，外國人是不會看重於僱員在一間公司的工作年期，反而更注重於求職者是否適合公司，相反香港的僱主會以僱員在一公司工作年期的長短，用作參考其對於公司的忠誠度。

樓主指，自己有一位外國同事雖有5年的工作經驗，但其轉了不少工，而每一份工的工作時期也做不過一年，然而那外國同事指他們的僱主重視員工的能力多於其跳槽的頻率，但香港有很多人即使知道工作不適合自己，也會因要拖長工作年期，而不敢隨便轉工。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「有能力的人根本不用怕轉工會被人說跳槽太頻繁。」，「亞洲社會一向也是如此。」，也有人指，「香港公司只是怕自己留不住員工，才會說別人跳槽太頻繁。」。

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另有網民指，「還好吧，我6年來也轉過5份工作，但也沒被人說過我跳槽太頻繁，應該不是所有公司也是這樣的。」。

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責任編輯：關海儀