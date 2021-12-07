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【職場熱話】老員工抱怨公司花紅少 信誓旦旦要轉工 卻只聞樓梯響不見人下來

理財智慧 18:06 2021/12/07

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不知道大家有沒有遇到過一些口裏不斷說要轉工，但遲遲也沒有行動的同事呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司有一位老員工因嫌棄公司花紅少，而不斷說要轉工，然而遲遲也沒行動，於是樓主向網民詢問是否每一間公司總會有一些口裏說要轉工，但一直也不會走的同事。

樓主經歷：

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【職場熱話】職場新人快過試用期   眼見老闆每月請食飯   要不要請同事吃飯？ 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「大多數口口聲聲說要轉工的人也不會走的。」，「有太多這類人了。」，也有人指，「真正要走的人都是無聲無息的。」。

另有網民指，「很多人雖然口口聲聲說想要轉工，然而實際上又不想踏出舒適圈，害怕改變。」。

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責任編輯：關海儀

 

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