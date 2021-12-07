【香港經濟】港企如何看本地經濟前景？　調查：52%港企料明年GDP增長2.9%以內

▲ 澳洲會計師公會的一項最新調查，發現香港企業認為，本地經濟前景有所改善。（資料圖片）

香港經濟近年受環境經濟和疫情等因素，而面臨壓力和有下行跡象。惟澳洲會計師公會的一項最新調查，發現香港企業認為，本地經濟前景有所改善，預計明年實現溫和增長。

澳洲會計師公會在今年11月2日至18日進行調查，收集了不同行業、合共214名香港會計和金融專業人士的問卷（見表）。52%受訪者預計，明年經濟增長幅度在2.9%以內；15%更預測增幅於3%或以上。當中，部份行業對經濟增長最高的行業，包括與數碼科技、電子商貿等相關。

【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠 多款30元以下優惠

受訪者行業佔比 行業 百份比 金融服務和保險業 25% 會計師事務所 21% 其他行業* 53% 資料來源：2022年香港經濟及商業前景調查

*註：包括專業服務、 製造業、房地產及建築、零售業等

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，抗疫及刺激經濟的措施，例如疫苗和消費券計劃，均促進香港經濟復甦，並且對經濟前景信心有提振作用。大部份受訪者更對香港的經濟前景，持審慎樂觀態度，並認為經濟將以溫和的速度增長。

【日本食品】日本農林水產及食品人氣有增無減 料今年出口額首次突破1萬億日圓

然而，本地恢復跨境旅遊仍沒明朗，加上有新一波疫情爆發的風險，令經濟情緒持續受壓。陳銘嚴強調，Omicron變種出現的挑戰仍然存在很大的不確定性。故建議，企業應在2022年繼續專注創新科技，包括數碼化轉型，吸引、培養和挽留人才，從而提高營運效率，以及適應環境波動。

【聖誕商機】聖誕臨近紛推優惠 零售商戶：不擔心變種病毒

記者：馬意文