  • 22°C
香港時間 : 20211207日 (二) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】港企如何看本地經濟前景？　調查：52%港企料明年GDP增長2.9%以內

商業 16:07 2021/12/07

分享：

澳洲會計師公會的一項最新調查，發現香港企業認為，本地經濟前景有所改善。（資料圖片）

香港經濟近年受環境經濟和疫情等因素，而面臨壓力和有下行跡象。惟澳洲會計師公會的一項最新調查，發現香港企業認為，本地經濟前景有所改善，預計明年實現溫和增長。

澳洲會計師公會在今年11月2日至18日進行調查，收集了不同行業、合共214名香港會計和金融專業人士的問卷（見表）。52%受訪者預計，明年經濟增長幅度在2.9%以內；15%更預測增幅於3%或以上。當中，部份行業對經濟增長最高的行業，包括與數碼科技、電子商貿等相關。

【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠

受訪者行業佔比
行業 百份比
金融服務和保險業 25%
會計師事務所 21%
其他行業* 53%
資料來源：2022年香港經濟及商業前景調查
*註：包括專業服務、 製造業、房地產及建築、零售業等

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，抗疫及刺激經濟的措施，例如疫苗和消費券計劃，均促進香港經濟復甦，並且對經濟前景信心有提振作用。大部份受訪者更對香港的經濟前景，持審慎樂觀態度，並認為經濟將以溫和的速度增長。

【日本食品】日本農林水產及食品人氣有增無減　料今年出口額首次突破1萬億日圓

然而，本地恢復跨境旅遊仍沒明朗，加上有新一波疫情爆發的風險，令經濟情緒持續受壓。陳銘嚴強調，Omicron變種出現的挑戰仍然存在很大的不確定性。故建議，企業應在2022年繼續專注創新科技，包括數碼化轉型，吸引、培養和挽留人才，從而提高營運效率，以及適應環境波動。

【聖誕商機】聖誕臨近紛推優惠　零售商戶：不擔心變種病毒

記者：馬意文

相關文章

【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字
2021/09/16
【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字
【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8
2021/10/12
【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8
【香港經濟】85%中小企因疫情利潤下跌　四分之一利潤下降31%或以上
2021/10/28
【香港經濟】85%中小企因疫情利潤下跌　四分之一利潤下降31%或以上
【香港經濟】57%香港消費者第三季家庭收入沒影響　非必要開支增2個百分點
2021/10/28
【香港經濟】57%香港消費者第三季家庭收入沒影響　非必要開支增2個百分點

你可能感興趣

【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字
17:03 2021/09/16
【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字
【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8
16:45 2021/10/12
【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8
【香港經濟】85%中小企因疫情利潤下跌　四分之一利潤下降31%或以上
12:04 2021/10/28
【香港經濟】85%中小企因疫情利潤下跌　四分之一利潤下降31%或以上
電子商貿 疫情 疫苗 電子消費券 收集 金融服務 會計師公會 GDP 澳洲 零售

下一篇文章

【電動車】斥資12.9億美元　Toyota新電動車電池廠選址北卡羅來納州
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠
【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
【一田】一田百貨荃灣店翻新設4大專區　同場加映「Donald Duck and Friends期間限定店」　
【一田】一田百貨荃灣店翻新設4大專區　同場加映「Donald Duck and Friends期間限定店」　
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）
【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）
【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙
【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款