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【樓市熱話】與朋友合租500呎單位 打工仔抱怨只有一套廁 每朝起床爭廁所惹爭執

理財智慧 18:07 2021/12/07

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不知道大家平日與家人在洗手間的使用時間上有沒有出現過爭執呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己與一朋友夾租租了一個500呎單位，然而單位只有一個位於朋友房間內的套廁，在一開始其朋友因只需在家工作，因此在洗手間的使用上一直相安無事，但最近他朋友開始要回公司上班，而每朝其也霸佔廁所很久，使樓主出門十分匆忙，因而導致爭執不斷。

樓主經歷：

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【樓市熱話】同事呻供樓負擔重  港男原看扁對方人工低  事後驚覺靠父幹擁千萬單位 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 我從小也只是睡廳，廁所對我來說不算甚麼。」，「 單位的設計也太奇怪了吧！」，也有人指，「為甚麼全屋只會有一個套廁，多數若有套廁，單位另也會有多一個廁所。」。

另有網民分享指，「 自己一家四口住在200呎，70年代最舊式的公屋，不但毫無隔音功能，而且1間房間也沒有，實在太擠逼。」。

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責任編輯：關海儀

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