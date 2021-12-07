【聖誕節】蘋果聖誕彩蛋登場　輸入一句話屏幕即下雪

▲ Apple Store應用程式推出聖誕彩蛋

踏入12月，市面陸續換上各式各樣的聖誕裝飾，洋溢著濃烈的節日氣氛。蘋果（Apple）也不例外，近日在Apple Store應用程式上，推出聖誕彩蛋，只要輸入「Let it snow」，手機屏幕就會飄落雪花。

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蘋果近日在Apple Store加入了飄雪效果，用家只要打開iPhone內建的Apple Store，在搜尋欄位輸入「Let it snow」，就會有雪花飄落。蘋果提醒，若開啟深色模式會更加清楚。另外，如果晃動手機，更會看到雪花飄散的感覺，如颳起風一樣。

▲ 用家只要打開iPhone內建的Apple Store，在搜尋欄位輸入「Let it snow」，就會有雪花飄落。

事實上，蘋果Apple Store「飄雪彩蛋」已經推出多年，而且自從蘋果推出配備 LiDAR 掃描儀的iPhone後，蘋果都會設有不同的AR彩蛋，吸引用戶。

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責任編輯：曾曉汶