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港交所388欲收集可以點操作？朱晉民（朱Sir）話你知

股市 15:44 2021/12/07

分享：

港交所 （00388） 股價近日造好，主要受惠市場憧憬中概股回流香港上市利好因素。投資者若看好港交所前景，買賣操作可以怎做？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：

https：//inews.hket.com/article/3125459

 

欄名 : 3分鐘睇股

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