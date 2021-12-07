港交所388欲收集可以點操作？朱晉民（朱Sir）話你知 股市 15:44 2021/12/07 分享： 港交所 （00388） 股價近日造好，主要受惠市場憧憬中概股回流香港上市利好因素。投資者若看好港交所前景，買賣操作可以怎做？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版： https：//inews.hket.com/article/3125459 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 「房住不炒」不再？對內房股有何啟示 今日 「房住不炒」不再？對內房股有何啟示 友邦1299股價下行有原因 港人投保取態有變影響有幾大 今日 友邦1299股價下行有原因 港人投保取態有變影響有幾大 阿里巴巴9988宣布重組股價大升 朱晉民（朱Sir）話咩價都唔考慮買原因是什麼？ 今日 阿里巴巴9988宣布重組股價大升 朱晉民（朱Sir）話咩價都唔考慮買原因是什麼？ 人行「降準」對港股利好有限 一個細節位話你知點解 今日 人行「降準」對港股利好有限 一個細節位話你知點解 商湯科技明起招股大玩AI概念 支持本地薑抽得過嗎？ 2021/12/06 商湯科技明起招股大玩AI概念 支持本地薑抽得過嗎？ 收集 中國概念股 香港交易及結算所有限公司 基金 香港 AR