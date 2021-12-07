【csl. MIRROR企劃】銅鑼灣MIRROR AR廣告牌登場！　冬日Pop-Up Gallery周四揭幕（附獲取海報方法）

▲ csl. 5G x MIRROR企劃第二擊登場，今次設有新一批 MIRROR珍藏卡、AR動態戶外廣告招牌、MIRROR 12子 AR海報、 聖誕樹及聖誕掛飾等。

csl.上月推出第一擊csl. 5G x MIRROR企劃，在MIRROR 12子總動員加持下，讓鏡粉選擇設有專屬MIRROR 12子團體或單獨頭像SIM卡的5G服務計劃。該公司今（7日）再推出csl. 5G x MIRROR企劃第二擊，推出新一批共18款MIRROR珍藏卡，包括12款MIRROR珍藏卡及6款AR珍藏卡，還有應節的MIRROR珍藏卡聖誕樹及聖誕掛飾！

【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃 MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 最平月費298元兼送AR月曆（多圖）

csl. Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠指，第一批共18張的MIRROR珍藏卡將暫停推出，以便用戶集中換取第二批的珍藏卡。他指，其AR內容同樣是由自家團隊研發，可定期作出更新，例如是次推出應節AR特效、AR互動打卡點內容等。而未來亦不排除會推出如巴士站燈箱或其他新互動元素等，打造新體驗，同時促進5G X AR的元宇宙生態圈。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該企亦在今日同步推出全港首個csl. x MIRROR AR動態戶外廣告招牌，讓公眾下載csl. 5G Lens app及登記成為用戶後，體驗其嶄新冬日AR效果。戶外廣告招牌坐落於銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈外牆（SOGO對面）。

推薦朋友登記獲取AR海報

繼早前推出了MIRROR 12子個人簽名海報之後，今次再有csl. x MIRROR 12子的AR限量海報。該公司指，現有csl客戶由即日起至2022年1月15日期間，透過csl App成功推薦朋友登記並啟用指定服務計劃，可獲全港首款csl. x MIRROR 12子 AR限量海報1張。 惟須注意，海報數量有限，送完即止。

CSL及數碼通支援Apple Watch「家庭共享設定」功能 最低平均月費為21港元

此外，林國誠預告，將於2021年12月9日至2022年1月7日（早上11時至晚上9時）於時代廣場6樓616號舖舉辦《csl. 5G x MIRROR 冬日Pop-Up Gallery》，特設聖誕裝飾點綴，並將展出MIRROR成員巨型海報、一系列限量珍藏品，以及MIRROR AR互動打卡點。

獲取聖誕樹及聖誕掛飾方法：

csl.指，由即日起至今年12月31日，用戶只須選用任何「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，便可於全線csl.專門店獲贈1棵聖誕樹及6個聖誕掛飾，並可獲額外csl. x MIRROR海報2張。同樣也是數量有限，送完即止。

MIRROR AR互動打卡點：（由2021年12月9日起推出，需要100 Club積分）

csl.銅鑼灣旗艦店（怡和街22號地下1及2號舖）

csl.旺角旗艦店（西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下8號舖）

io.t by HKT專門店（柯士甸道西一號圓方二樓2001A號舖）

記者：張寶燕