【加元定存】加元定存息最高12厘 中資行罕有搶閘加存息

▲ 加拿大明天議息，市料如澳央行一樣暫按兵不動，花旗料加國明年4月才調升政策利率。

▲ 不同存期加元存息比較

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加拿大將於明天（12月8日）議息，雖然加國最有條件加快退市步伐，但大行如花旗等普遍預期加拿大央行暫忍手，按兵不動的主因是靜觀下周四（16日）美國聯儲局的議息結果，以及疫情等變數，等待明年才决定幣策走向。

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專家建議，對加元有需要者不妨趁滙價轉弱而分注收集，再伺機開立加元定期存款，憧憬最快明年首季加息刺激加元回升，博3個多月後滙息雙賺。

加元定期存款高息選擇多，甚至連中資行罕有搶加元，招商永隆最近全面上調加元短中長息，如半年及1年加元定存齊加0.1厘年息，1年期存息新報0.4厘，為長息的高息王。而加元短存方面，中銀香港 （02388） 及集友的7天年息皆為10厘，滙豐（HSBC）年息更達11厘，但不及冠絕全城的恒生 （00011） 12厘年息。

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滙豐1個月港元定存最高息5厘【下一頁】

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，預期加拿大央行暫不會採取行動，料明年4月才加息。未來3個月內加元兌美元料見1.26，半年至1年目標為1.28。

外電指，IMF等已預告下調全球經濟預測，Omicron疫情累油價急挫，但油組OPEC仍增產，變相令有油元之稱的加元一度承壓。然而，昨晚市傳新一波疫情的殺傷力較低，沙地又調升亞洲區內的油價，刺激國際油價急升近5%，令加元暫止跌喘穩。

大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒指，加拿大央行最快可能在明年3月加息，視乎當地經濟及通脹前景。展望滙價前景，加元由現時至明年第一季或於1.25至1.32之間上落。

問及澳紐加商品貨幣的前景，紐西蘭自10月以來巳加了兩次息，為何紐元不升反跌？溫嘉煒認為，紐西蘭11月已加息25基點，或不及部分投資預期的加息幅度（50基點）。另一方面，聯儲局收緊政策的預期升溫，加上疫情的憂慮，亦拖累了紐元兌美元的表現。

溫嘉煒補充，主要商品貨幣之中，仍較為看好紐元。若Omicron的憂慮降溫，紐元相信可以受惠央行加息預期，跑贏其他商品貨幣。紐元兌美元由目前至明年第一季或於0.65至0.71之間上落。

澳元定存息最高11厘【下一頁】

華僑銀行經濟師謝棟銘說，市場現正關注通脹，但央行採「不同的退出政策」，上月新西蘭央行如市場預期加息25個基點。鷹派更預測，明年紐國基準利率將累積上升125個基點，超過市場預期的100個基點。

那邊廂，澳洲央行今早議息後把指標利率維持在0.1厘的歷史最低水平；續以每周40億澳元的速度購買政府證券，至少至2022年2月中旬。澳央行表示，澳洲經濟正在從Delta疫情中恢復過來，高疫苗接種率和政策支持推動了復甦。Omicron的出現是一個新的不確定因素，但預計不會破壞經濟復甦。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪