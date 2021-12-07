【ET講股通】孫運喜：RSI發威（附time code）（第二版︰加入文字內容）

中概股普遍回升，恒生指數開報23704點，其後反覆向好，半日升340點，報23690點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾9%；小米 （01810） 逆市跌0.7%破底。人行公布降準內房造好，融創 （01918） 升逾13%；濠賭股、航空股上揚。港股形勢點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：49 - 阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、內房股等領升

01：50 - Omicron重症率輕微 疫情相關股反彈

03：40 - 人行降準內房股造好 中海外 （00688） 跑出

04：30 - 阿里巴巴 （09988） 反彈與RSI發威有關 已跌至超賣水平

06：44 - 科技股RSI亦跌到低水平

07：14 - 今日恒指為短綫反彈 中綫仍要觀望

08：07 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41元有貨可上望多少？

10：59 - 觀眾問股：新華保險 （01336） 走勢已見底？甚麼價位可買？上望甚麼位？

14：09 - 觀眾問股：明源雲 （00909） 走勢點睇？甚麼價位可買？

17：31 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？

22：27 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 想長揸收息有甚麼地方要注意？甚麼價位買貨？

27：12 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 點揀？想收息用

29：55 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 走勢點睇？

32：31 - 港股收市市況速報

33：08 - 恒生指數有機會形成小雙底 回調後再試逼近24500點

34：27 - 個股推介：越秀服務 （06626）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，今日大市發威高開，午後升幅擴大至逾600點。阿里巴巴 （09988） 是升市主力，升逾1成，美團 （03690） 和港交所 （00388） 亦升得不俗，加上內房股及疫情相關股表現不錯，帶動恒指向好。

阿里巴巴處極超賣水平 裂口反彈

大市今日升市，主要有數個原因。一是疫情，Omicron威力不似預期，重症和死亡率不高，刺激航空股、旅行相關股表現。二是人行降準，估計釋放1.2萬億人民幣流動性，利好內房股、物管股。三是RSI（相對強弱指數）發威，阿里巴巴急彈，14天RSI昨已跌得極之超賣的約20水平，結果今日裂口高開，衝了上去，一洗過去幾日的頹勢。事實上，其他新經濟股的RSI也跌至極低位，故出現技術性反彈。

大市中綫觀望 恒指有機會形成小雙底

至於後市如何，初步來看，中綫仍需觀望。

恒生指數全日升634點，以接近全日高位23983點收市，成交1,534億元，技術走勢上有機會形成小雙底，明天有機會回調後再上試逼近24500點關口。

今日潛力股方面，越秀服務 （06626） 可以留意，目前接近低位有支持，並且連續升穿兩條下降軌，有機會形成旗形走勢。不過，由於今日升得較多，可能會回軟，再次逼近前浪底，可作為止蝕位或低吸，以小搏大。

【「ET講股通」問股環節，包括︰海螺水泥、新華保險、明源雲、港交所、中行、太平洋航運、香港電訊、電訊盈科、阿里巴巴︰立即觀看】

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