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【ET講股通】孫運喜：RSI發威（附time code）

股市 15:37 2021/12/07

分享：

中概股普遍回升，恒生指數開報23704點，其後反覆向好，半日升340點，報23690點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾9%；小米 （01810） 逆市跌0.7%破底。人行公布降準內房造好，融創 （01918） 升逾13%；濠賭股、航空股上揚。港股形勢點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：49 - 阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、內房股等領升
01：50 - Omicron重症率輕微　疫情相關股反彈
03：40 - 人行降準內房股造好　中海外 （00688） 跑出
04：30 - 阿里巴巴 （09988） 反彈與RSI發威有關　已跌至超賣水平
06：44 - 科技股RSI亦跌到低水平
07：14 - 今日恒指為短綫反彈　中綫仍要觀望
08：07 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41元有貨可上望多少？
10：59 - 觀眾問股：新華保險 （01336） 走勢已見底？甚麼價位可買？上望甚麼位？
14：09 - 觀眾問股：明源雲 （00909） 走勢點睇？甚麼價位可買？
17：31 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？
22：27 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 想長揸收息有甚麼地方要注意？甚麼價位買貨？
27：12 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 點揀？想收息用
29：55 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 走勢點睇？
32：31 - 港股收市市況速報
33：08 - 恒生指數有機會形成小雙底　回調後再試逼近24500點
34：27 - 個股推介：越秀服務 （06626）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3125903

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欄名 : ET講股通

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