【ET講股通】孫運喜：RSI發威（附time code）

中概股普遍回升，恒生指數開報23704點，其後反覆向好，半日升340點，報23690點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾9%；小米 （01810） 逆市跌0.7%破底。人行公布降準內房造好，融創 （01918） 升逾13%；濠賭股、航空股上揚。港股形勢點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：49 - 阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、內房股等領升

01：50 - Omicron重症率輕微 疫情相關股反彈

03：40 - 人行降準內房股造好 中海外 （00688） 跑出

04：30 - 阿里巴巴 （09988） 反彈與RSI發威有關 已跌至超賣水平

06：44 - 科技股RSI亦跌到低水平

07：14 - 今日恒指為短綫反彈 中綫仍要觀望

08：07 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41元有貨可上望多少？

10：59 - 觀眾問股：新華保險 （01336） 走勢已見底？甚麼價位可買？上望甚麼位？

14：09 - 觀眾問股：明源雲 （00909） 走勢點睇？甚麼價位可買？

17：31 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？

22：27 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 想長揸收息有甚麼地方要注意？甚麼價位買貨？

27：12 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 點揀？想收息用

29：55 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 走勢點睇？

32：31 - 港股收市市況速報

33：08 - 恒生指數有機會形成小雙底 回調後再試逼近24500點

34：27 - 個股推介：越秀服務 （06626）

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