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【ESG講呢啲】香港如何發揮獨有優勢　協助解決氣候危機？

Hot Talk 13:30 2021/12/08

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全球氣候危機當前，香港作為國際金融中心，亦可以發揮原有優勢，協助解決危機。前聯合國氣候官員兼安永安永（EY）氣候變化及可持續發展總監范坤明指：「清楚看到未來5至10年絕對是香港的黃金發展機會，讓香港發展成綠色金融、綠色投資中心，幫助國家以致全世界的低碳經濟發展。」

立即收看：https：//video.hket.com/video/3125645
***逢星期三下午1時30分，《ESG 講呢啲 》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。***

發展綠色金融助紓援氣候危機

在第26屆聯合國氣候峰會（COP 26）裡，197個國家達成了協議，包括：

  • 將全球升溫幅度限制於攝氏1.5度之內
  • 2030年全球碳排放要減少45%
  • 2050年要達至零碳排

范坤明指：「這次峰會的路線很鮮明，就是減少碳排放，以及加大綠色投資。」他指，看到香港作為一個國際金融中心，各地的專才都匯集在此，有很重要的角色。」

他續指，香港作為綠色金融、綠色投資中心，過去幾年不論在綠色債券、綠色貸款方面，數量都不斷增加，以2020年為例，已有不錯的成績，已發行綠色債券達380億美金，較2019年有逾40%的增幅。

支援中國綠色轉型

范坤明又指，中國將會是很重要的綠色金融投資地方，因為在技術、基建、消費、生產、能源很多方面中國都需要龐大的資金，支援綠色轉型。而中國早於峰會（COP 26）前已推出了《十四五規劃》，重新表明大力推行全國綠色金融發展，亦重申支持香港提升香港金融地位，以及粵港澳大灣區市場的互聯互通。

「正因如此，香港很能夠發揮優勢，特別香港有很多綠色專才，亦有很成熟的金融體制，可以成為很好的平台，幫助內地企業來港集資，同時讓外國投資者來投資。清楚看到在未來5至10年，絕對是香港的黃金發展機會。」范坤明續指。

欄名 : ESG講呢啲

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