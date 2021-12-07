【電動車】斥資12.9億美元　Toyota新電動車電池廠選址北卡羅來納州

▲ 豐田汽車（Toyota Motor）近日宣布，將斥資12.9億美元（約100.6億港元），在美國北卡羅來納州（North Carolina）設立電動車電池廠。（法新社圖片）

日本的汽車公司最近屢有動作提升電動車及其零件的產量。繼早前日產汽車宣布因電動車銷售比例處於劣勢，將會於2030年前，把電動車銷售比例提高至50%，在歐洲市場的電動車比例更會擴大至80%。豐田汽車（Toyota Motor）近日亦宣布，將斥資12.9億美元（約100.6億港元），在美國北卡羅來納州（North Carolina）設立電動車電池廠。

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據《CNBC》報道，豐田汽車預計於2025年啟用，該工廠屆時能為20萬輛全電動車和插電式混合動力車提供足夠的鋰離子電池，該公司表示，計劃最終將電池產量擴大到每年120萬輛。

豐田這間新工廠的部分資金，來自該企10月宣布的約34億美元（約265.2億港元）電動車投資計劃。

報道指出，豐田以及其他全電動車的的製造商正紛紛將電動汽車電池部件的生產，轉移到自家車廠更近的地方，以此降低成本及供應鏈中斷的風險。

新工廠可創造1750個工作空缺

豐田曾承諾至2050年實現其車輛生產和營運的碳中和。對此，豐田表示，新工廠將完全採用綠能來生產電池。基於當地綠能便利，加上政府及相關利益者的支持，最終選擇在北卡羅來納州設立工廠，而此工廠預計可在當地創造1750個工作空缺，公司對新電池廠的投資計劃將持續至2031年。

早前，拜登政府還敦促各大企業為美國帶來更多就業機會，此前全球芯片供應持續短缺，導致工廠大規模關閉。

另外，豐田表示，它選擇北卡羅來納州作為新工廠是基於「可再生能源的可用性以及當地利益相關持份者的支援，包括政府、公用事業、合作夥伴等」。

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責任編輯：李智美