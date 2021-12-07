【新冠疫情】諾貝爾獎取消頒獎禮 得主於所在國領獎

受新冠肺炎疫情影響，諾貝爾獎一眾得主無緣前往瑞典領獎。諾貝爾獎委員會將在本周內，在得獎者所在的國家舉行小型頒獎典禮頒發獎項。其中今屆諾貝爾文學獎得主古爾納周一（6日）時，已在瑞典駐英國大使館內領獎。

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今年已是諾貝爾委員會連續2年，因新冠疫情之故無法如常舉辦頒獎典禮。據報文學獎得主古爾納（Abdulrazak Gurnah）周一領獎時，瑞典駐英國大使Mikaela Kumlin Granitshe向他表示，按照慣例瑞典國王會向他頒發獎項，但由於疫情關係只能以此形式頒獎。

古爾納是今屆得獎者中首位獲頒獎項人士，其後同日頒發還有物理學獎、化學獎和經濟學獎。物理學獎得主真鍋淑郎、化學獎得主麥克米倫（David W.C. MacMillan）和經濟學得主安格里斯特（Joshua D. Angrist），均在美國首都華盛頓領獎，而另一物理學獎得主意大利學者帕里西（Giorgio Parisi）則羅馬領獎。

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得獎者會獲得1枚金牌、1張證書及逾100萬美元（約780萬港元）獎金。和平獎頒典禮將於周五（10日）於挪威奧斯陸（Oslo）舉行，兩位得主菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）和俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Andreyevich Muratov）已受邀出席，前者已獲放行，但尚未清楚俄羅斯會否放行。

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周五還會在瑞典首都首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行皇家宴會，屆時瑞典國王及王后亦會出席，料賓客人數會達數百人，惟不包括得獎者。得獎者演講將分別於周二（7日）和周三（8日）舉行，委員會將轉播。

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責任編輯：李俊儀