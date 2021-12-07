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【2022展望】德勤中國：賣地收入減將加大地方財政壓力　但非全國性問題

股市 15:14 2021/12/07

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展望2022年內地房地產市場，德勤中國首席經濟學家許思濤表示，內地一、二線城市住宅市場風險不大，低綫城市的壓力相對大，如果房地產市場出現較大波動，造成政府賣地收入下降，地方財政毫無疑問會出現問題，但不認為這是全國性問題，中央政府可通過轉移支付來穩定相關問題。

他指，內地貨幣政策給出清晰訊號，住房貸款還會繼續下降，當某些開發商出現問題，相信政府會盡全力保證其手上項目完成。他說，房地產如果出現泡沫的話，還是要透過收入增加及緩慢通脹，來慢慢化解泡沫。

對於本港經濟，許思濤認為，香港經濟復甦強勁，部分由於疫情期間能「花錢買增長」，透過消費券直接派錢予消費者，財政來源來自政府物業印花稅收入。他指，本港未來挑戰之一，是作為國際金融中心，開放邊境壓力較大，但相信未來與內地會有共贏機會，例如大灣區發展，及受惠中國企業在美國退市後回到香港上市。

德勤中國發表《聚焦亞洲》報告，許思濤認為，明年全球經濟復甦的趨勢不會改變，中國經濟將持續穩定增長，增長率維持在5至5.5%之間。該行對全球經濟及亞太經濟維持建設性立場，因1）影響經濟增長的多個因素將逐漸消失；2）逐步克服疫情的影響，經濟活動加快恢復正常；3）全球資本支出穩步復甦。

相關文章：【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」籲超配互聯網等三板塊

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記者：區嘉俊

經濟 金融 中國 德勤 大灣區
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