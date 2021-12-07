德國封城《圖片報》怪罪科學家 科研組織批：助長敵視

德國因應近日的新冠肺炎疫情肆虐，決定採取更嚴格防疫措施。然而，德國報章《圖片報》就新防疫措施責怪科學家，更表明3名支持收緊防疫的科學家為「封城製造者」。德國有科研機構批評，圖片報的報道助長公眾敵視科學家。

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作為德國最受歡迎的報章，《圖片報》（Bild）上周六（4日）在頭版指摘3名科學家是今次德國封城的「罪魁禍首」，更形容3人是「封城製造者」（lockdown makers），批評他們使德國人的聖誕假期變得沮喪。

被圖片報點名指摘的分別是德國柏林洪堡大學（Humboldt University）生物學教授布羅克曼（Dirk Brockmann）﹑物理學家普里斯曼（Viola Priesemann）及免疫學專家邁耶爾－赫爾曼（Michael Meyer-Hermann）。

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科研組織「科學團體聯盟」（Alliance of Scientific Organizations）周一（6日）批評，圖片報的報道把政府加強防疫的舉動歸罪予科學家，助長大眾敵視科學家，增加科學家面臨的心理及身體暴力威脅。洪堡大學更就報道向德國記者協會投訴圖片報。

圖片報回應，指了解外界對報告的批評，並會認真處理。負責發行圖片報的出版巨擎Axel Springer發表聲明，批評科學家及其提出的建議是理應存在，但應該需要有更好的處理辦法。

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責任編輯：吳漢培