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【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李珮玲　新崗位盡展所長　助人為樂贏得客戶信任

iMoney智富 00:00 2021/12/09

分享：

理財策劃服務旨在透過不同的保險及理財產品，為客戶達致分散風險及增值財富的目標，具助人自助的本質，然而財策顧問的工作模式自由自主，近似創業，要求入行人士有強大的決心，才能逐步走向成功。宏利分組經理李珮玲（Elaine）在2020年面對人生轉折點時，主動突破固有思維，憑着開展更豐盛人生篇章的決心，成功透過「宏利C.E.O.計劃」轉型為財富管理經理。入行短短時間，Elaine已連續兩年極速獲取百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），並晉升為分組經理，找到一份收入理想，又令自己的人生更添意義和價值的終身事業。

揮別過去　鋪排更精彩人生

加入宏利前，Elaine在一間物流公司工作了19年，由秘書崗位到後期負責員工的培訓工作，更不時要出差，工作繁忙得令她有感失去與家人相處的時間。直到遇上公司被收購，Elaine決定趁此機會放一個長假，休息數月後才於職場重新出發。

「以前的我與大多數人一樣，以為財富管理顧問要十分主動外向，而我過去一直負責後勤工作，較少前綫及銷售的經驗，所以我過去從沒想過自己會投身理財策劃行業，怕自己未能勝任。」後來，Elaine讀到一篇文章，內容提到人到中年應邁入新階段，當有了家庭、工作經驗，與其按着過往步伐而行，重覆過往十數年的生活模式，倒不如積極思考未來十數年該如何鋪排，才能收穫更精彩的人生。「這篇文章正正說出了我的處境，令我開始考慮一些我以為不可能的選擇，例如前景可觀的理財策劃行業。」

Elaine的妹妹與宏利分區總監黃愛嘉（Lydia）是多年的好友，當她得知Elaine有興趣加入理財策劃行業，當然希望Elaine能加入優秀的團隊，於是牽綫安排姐姐與Lydia一家聚會，讓彼此認識。Lydia笑言自己在家中也是「家姐」的角色，故與Elaine特別投契，「人與人的相處的確講緣分，知道當時有另一間公司亦向Elaine招手，但因為她也是秘書出身，看到我能夠與現時的秘書合作了十多年，而促使她對我產生無形的信心，更決定加入我的團隊，而我們亦一拍即合，成為現在的好拍檔。」

Lydia（左）與Elaine都是理財策劃界的成功典範，事業有成之餘，亦完美兼顧家庭，為自己的精彩生活而打拼。

在全新的事業跑道上重新出發，Elaine的第一課是誠實面對自己，找到自己的定位，「初入行的我完全是白紙一張，但C.E.O.計劃及我所屬的團隊提供了很多資源協助我增值，所以新人只要肯學、肯做、肯問，很快就能適應並有所進步。我特別感謝C.E.O.計劃有專屬的一對一導師安排，我並不是外向型的人，初期見客時總會欠缺信心，但導師為我梳理心態上的障礙，告訴我財策顧問沒有既定成功模式，所以要找到自己舒服的方法，摸索這個過程是困難的，但亦讓我明白到不用為了迎合別人而改變，反而是如何在做自己的情況下去令事情成功。」

忠於自己更能發揮專長

想通後，Elaine認為不應埋沒自己心思慎密、重視細節的優點，更察覺到理財策劃工作某些性質，亦與從前的工作有點相似，「以前我需要了解用戶在使用系統時的體驗回饋，仔細分析後再調整培訓內容，貼合他們的需要。正如現時，我也需要先了解客戶的個人財務需要，再準備合適的方案，而當他們人生有了新的規劃，方案也要適時隨之升級或調整。」

Elaine更明白到無論是保險或財富管理，首要目的都是幫助客戶，而不是追求銷售業績，故深信要先由「愛與關懷」的角度出發，關心和了解客戶的需要，方可為對方籌劃合適的財策方案，過程中亦令每天都過得有價值、有意義和快樂。

建立團隊　以生命影響生命

入行不久便獲得MDRT（Million Dollar Round Table）會員資格及多個業界獎項的Elaine，下一個目標是發展自己的團隊，「我相信『生命影響生命』，正如我教導女兒一樣，我希望自己的團隊亦能從心而發地去幫助客戶，而我也期待能從年輕同事身上學習，了解年青一代客戶及同事的心態，跟上時代步伐，力求進步。」

對Elaine希望建立團隊的決定，Lydia當然百分百支持，「Elaine的期望就是我的期望。若她立志建立自己的團隊，晉身為管理層，我定會從旁一直支持，協助她達成目標，因為團隊的每一位都如我的家人，看到大家的成長、成功，我亦與有榮焉。」

Lydia及Elaine的團隊發展迅速，全賴成員願意互相學習分享，相處融洽，促進大家攜手邁向成功。

（特約）

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