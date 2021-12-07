哈里：工作不愉快可「劈炮唔撈」 因疫情辭職非壞事

英國哈里王子與妻子移居美國，脫離英國王室自力更生。積極關注精神健康的哈里擔任美國初創公司BetterUp的首席影響力專員，他日前出席BetterUp座談會時建議，民眾辭職後可以將心理健康放在首位，更稱因新冠疫情而辭職亦不是壞事。

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哈里（Prince Harry）自移居美國後，與梅根（Meghan Markle） 涉足不同範疇事業，亦利用其影響力向大眾傳遞正面信息。哈里獲理念相同、關注心理健康及輔導的初創公司 BetterUp邀請，擔任「首席影響力專員」（chief impact officer） 。日前哈里出席座談會時，表示世界各地很多人「被困於無法為他們帶來快樂的工作」，亦是帶來心理健康問題警號。

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哈里建議人們可透過辭職，將心理健康及快樂放在首位，沒有工作亦是值得慶祝的事情。他亦指，民眾在新冠肺炎疫情期間辭職，亦不全屬壞事，認為心理健康問題日積月累，民眾終於自我覺醒，開始關注心理健康。

總部設於美國三藩市的BetterUp是一間初創公司，哈里主要負責提升外界關注預防精神疾病的重要，產品銷售方針及慈善活動建議。

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責任編輯：郭麗明